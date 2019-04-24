佔中案：近腦幹腫瘤屬大手術　專家指應盡早進行

腦膜瘤是常見的腦腫瘤之一，腦科教授均認為位於顱底並壓到腦幹的腦膜瘤比較複雜及「難搞」。中文大學腦腫瘤中心副主任陳達明表示，腦幹附近包含12對神經線及重要血管，如腫瘤貼近或包住部分大血管，有機會出現腦出血等嚴重併發症風險，有關嚴重併發症發生率約5%至10%，因此須具經驗的腦外科醫生進行開顱手術。若遇上同樣病例，陳會建議病人盡早、快至發現後兩至三周內接受手術。



香港大學醫學院腦內科教授張德輝則指，術後取出腫瘤化驗判定屬良性或惡性，若是前者切除腫瘤配合電療後，料復發率約1至3%，但若惡性則復發率更高，估計有30%至40%。



陳達明指，腦瘤最常見為腦膜瘤、膠質瘤，及擴散至腦部的腫瘤。腦膜瘤屬原發性，約85%屬良性及典型，惡性及非典型佔15%病例。陳達明觀看陳淑莊社交網站上載的兩幅磁力共振掃描圖片，初步估計屬於顱底腦膜瘤。他指壓到腦幹情況較一般腦膜瘤麻煩，有機會被腫瘤捲住了神經線，令患者出現面痹、面癱、聽覺問題、甚至有機會有斜視和吞嚥困難，若要切除近腦幹的腫瘤相信是大手術，亦應及早進行。



張德輝亦說，腦膜瘤的生長速度不快，病人病徵不明顯，多是出現面痹、面癱才求醫，接受掃描檢查才會知道潛藏了腫瘤。雖然生長威脅性不算高，但只要影響病人日常生活，都建議病人盡早做手術：「(腫瘤)愈大，手術風險愈高。」當腫瘤包住某些神經線，更有機會要犧牲神經線，連同腫瘤一齊切除，術後病人或會喪失部分功能。