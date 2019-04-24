食店老闆企圖強姦案　女事主：被告未全勃起致事敗

一名曾有精神病史的婦人獲小食店聘用，她指稱上工數天後老闆就指示她在收檔後留下，聲稱教她準備醬汁，但其實是乘機侵犯她，不過因老闆未有完全勃起，因而沒有成功性交。該老闆現被控一項企圖強姦罪，案件今早(24日)在高院原訟庭開審。



被告彭小國(60歲)，被控在2017年1月22日，在大窩口一間小食店企圖強姦49歲女子X。控方開案陳詞透露，事發時X的丈夫因傷失業，X在案發前數天在街上看到請人街招，便到小食店見工，結果獲聘。1月21日，被告的太太叫X晚上才上班。X依言在近午夜時回店，只見被告一人在工作。



控方指X和被告一起工作約2小時後，至22日凌晨收檔，期間被告已不時觸碰X。至收檔後被告表示要教X煮醬汁，並趁X手攪拌醬汁時乘機從後熊抱她，並伸手入X的衣褲內，X躲避及揚聲抗拒但不成功。被告把X推入廁所，強行拉起其上衣並啜吸乳頭，更退下X褲子，將她推到伏在洗手盆上，企圖從後把陽具放入X下體。惟因X不斷郁動，被告又沒完全勃起，所以未能成功。X指被告進襲她不遂後突然停止，她乘機轉身，看見被告自慰至射精。她最終趁被告洗手時逃走。



控方表示，X回家後家人都已入睡。她翌日將事情告訴丈夫和母親，在家人勸說下前往報警。警方1月24日拘捕被告，他警誡下承認與X有身體接觸，但稱是兩人自願下進行，X從無反抗。被告更稱X是自己脫褲並翹起臀部讓他進入，只是他因疲累而早洩。



控方指，由於X曾有抑鬱及精神病歷，故下午她將使用閉路電視系統作供。控方會先播放她的錄影口供，然後她將透過電視系統回答律師提問。