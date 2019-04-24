佔中案：各界質疑判刑輕　憂反對派無法無天

2014年違法佔領行動(佔中)案件今日(24日)判刑，9名被告中，撇除因病押後判刑的陳淑莊，只有4人獲判囚禁，刑期最重的佔中發起人戴耀廷、陳健民各判刑16個月。各界質疑判刑過輕，直言早前有執法人員因佔中被判刑2年，反問為何有預謀策劃大規模佔領行動的刑期更輕，直斥判決不公，形容「反中亂港逢凶化吉，愛國愛港粉身碎骨」。



「廿三萬監察」發言人、前立法會議員王國興斥刑期之短是「離晒譜」，儼如「反中亂港逢凶化吉，愛國愛港粉身碎骨」，變相鼓勵市民繼續反中亂港。王強調佔中規模龐大，影響亦大，判刑最重卻只有16個月，當中多人獲緩刑，判刑屬過輕，或導致反對派更無法無天，繼續亂港。



王對判刑失望，指與其他佔中案相比，刑期不合比例，批評沒有預謀犯案的執法人士被重判，相反佔中九子獲輕判，明顯不公平，無法彰顯公義，法治淪亡。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認同判刑過輕，沒有足夠阻嚇力，特別提及判監8個月但緩刑2年的李永達，獲緩刑的理由僅是過往擔任多年公職，認為這並非輕判理由。至於較年輕的被告判緩刑或社會服務令，或令青年誤以為毋須為犯案負責，變相鼓勵他們參與大型違法社運。



陳形容情況是法治淪亡，為反中亂港者提供「保護傘」，即使干犯嚴重罪行亦可判得輕，又指大部分受佔中禍害的人均不會滿意今次結果，令愛國愛港人士感洩氣。



時事評論員陳雲生認為判刑予人「高高舉起，輕輕放下」感覺，有斟酌之處，例如法官沒有追究佔中源頭責任，包括徹查佔中背後的策動人物和相關「黑金」來源，令被指是佔中「幕後黑手」兼「最大金主」的黎智英逍遙法外。他強調香港法官量刑一般依據《普通法》和英美同類案例參考，多年前的美國佔領華爾街案，類似發起人的角色被重判13年，故佔中九子的刑期大相逕庭，質疑社會公平、法治未能彰顯。