三跑無沙用填海滯後18周　初期只得1號大樓單拖運作

耗資過千億港元興建的機場第三跑道系統，其中填料鋪設工程受填料供應短缺影響，工期滯後18個星期。另外，機場管理局文件顯示，三跑於2022年啟用時，新建的「單Y型」客運大樓不會同時投入服務，屆時只能靠一號客運大樓處理大量旅客。



機管局向立法會經濟事務委員會提交文件，交代三跑工程進展。文件指，現時填海工程中的深層水泥拌合工程已完成90%，包括了所有關鍵填海區域及海堤下範圍，而沙墊層鋪設工程及預製疏水豎管工程亦已接近完成。主要填海工程承建商亦已完成鋪設「堤心石」及「垂直海堤塊體」，逾580公頃的填海工地已交付予主要填海工程承建商作大型填土工序。



至於填海工程中的填料鋪設工程，由於各種填料都面臨供應緊張，包括來自廣東省及福建省的機製沙、香港公眾填料以及來自內地及東南亞的沙粒，加上預料內地於未來數年對機製砂的需求殷切，機管局預計，將為三跑填海工程帶來挑戰。





機管局表示，鑑於整體填料供應較預期慢，加上內地於農曆年期間暫停填料生產及運送，以及受惡劣天氣影響，令到填料鋪設工程滯後18個星期。除繼續加強跟進填料供應外，機管局會優化填海工程設計以減少對填料的需求，預期相關滯後不影響後續工程，三跑維持於2022年啟用。



文件又提到2022年三跑啟用時，所需運作範圍不包括新客運大樓。由於機場二號客運大樓將於今年第4季起關閉改建，至2024年才重開，換言之第三條跑道啟用首2年，機場只能夠靠一號客運大樓處理大量旅客。