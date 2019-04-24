涉當街非禮兩女掀裙揸胸　清潔工另涉遊蕩還押

警方早前接報兩名女子分別於本月20及21日凌晨在東涌壩尾路及松仁路被一名男子非禮。前晚(22日)凌晨約1時，警方在東涌松仁路埋伏，拘捕形迹可疑並涉嫌企圖非禮另一名女子的45歲本地漢，經進一步調查後，相信他與上述非禮案有關。被捕男子被控一項遊蕩罪和兩項非禮罪，今日(24日)被押解往西九龍法院提堂。被告毋須答辯，保釋申請被拒，案件押後5月8日再訊，待索取兩份精神科醫生報告，以判斷被告是否適合答辯。被告續還押。



45歲被告曹永裕，報稱清潔工人。控罪指，他於4月20日在東涌馬灣新村非禮女子X；4月21日在東涌裕東路及松仁路交界天橋非禮女子Y；及在4月22日在東涌裕東路及松仁路交界天橋遊蕩令女子Z憂心。



控方指被告本月20日凌晨在東涌壩尾路尾隨女子X，拉住她的左手，並說「一齊行，行快啲」及後掀起她的裙底。X為保護自己用雨傘打被告並逃離報警；被告於21日凌晨在東涌裕東路及松仁路交界天橋捉住女子Y的襯衣，並擁抱她說「嚟啦嚟啦」，Y受驚及掙扎跌倒受傷。被告伸手入Y的襯衣「揸胸」2至3次；及後被告於22日凌晨，在東涌裕東路及松仁路交界天橋尾隨女子Z，並向她的胸部做出「抓住」手勢，令Z感驚慌。