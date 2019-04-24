呃卓悅逾4000萬案　官下令兩男被告共賠60萬

化妝品連鎖店卓悅的人事部前女主管喬美齡，在職7年期間與兒子藉「出糧」詐騙公司逾4000萬港元，並與丈夫和兒子利用多個銀行戶口洗黑錢3770萬港元，期間豪過奢華生活，到警方調查期間，涉款戶口只剩下數十港元及數千港元。一家三口上月被判欺詐和洗黑錢等5項罪名成立和判監6年半至11年不等，高院法官今(24日)下令兩名男被告賠償共60萬港元予卓悅。



卓悅早前向法庭提出申請，要求下令3名被告合共賠償卓悅的3770萬港元損失。法官聽取各方陳詞，今下令把兩名男被告合共60萬港元的保釋金用作賠償卓悅損失，對女被告則不作頒令。



3名被告依次是64歲喬美齡、其42歲兒子夏定邦和71歲丈夫夏偉成。庭上揭露，喬及其丈夫目前名下沒有資產，次被告名下則有一個位於天水圍的單位和一輛價值不足2萬港元二手車。法官指，若卓悅仍想向3人追討餘下損失，可循民事訴訟途徑索償。據了解，卓悅正考慮向3人民事索償。



法官指，卓悅蒙受巨額損失是因喬及其兒子不誠實行為所致，兩名男被告也積極協助從他們的銀行戶口提取涉案款項，並把款項調走，因此有理由下令他們補償卓悅損失。對於3名被告質疑卓悅或多或少要為自己損失負責，法官不認同，並指根據陪審團裁決，3名被告要對卓悅的損失負責。



法官表示，在決定金額時，要顧及各被告支付能力。兩名男被告在候審和審訊期間獲准各以現金30萬港元保釋，雖聲稱保釋金是由親戚支付，但任何支付法庭的保釋金，都被視作被告支付，故下令把相關保釋金用作賠償卓悅損失。另因沒證據顯示女被告有支付能力，故不下令她賠償。