政Whats噏：疑未數夠票　梁繼昌撤私人草案

立法會會計界議員梁繼昌提出嘅《2018年專業會計師(修訂)條例草案》(草案)，原訂喺本月初嘅大會上恢復二讀辯論，進入修例嘅最後大直路。不過當日佢就扮甩轆叫走同屬專業議政、草案委員會主席莫乃光，基於兩人「失蹤」令草案無法審議。事後梁再預告將於下月8日大會上恢復二讀辯論，但佢又再次「彈弓手」，撤回動議。



回帶到月初，立法會主席梁君彥準備按議程審議草案時，梁、莫二人唔在場，在席議員以為係民主派甩轆出事，當梁君彥宣布不作處理後，梁繼昌施施然喺會議廳側門步出，仲大大聲話以為係要等莫乃光先發言。最終梁繼昌當晚喺Facebook認衰，話需時游說各黨支持。問到點解要撤回草案？梁繼昌就話要喺比較穩定嘅政治氣氛下先會攞上大會，係目標為本，無其他考慮。



不過，據悉令草案恢復二讀辯論一波幾折，皆因份屬民主派嘅議員涂謹申倒戈，認為草案會對中小企會計事務所有嚴重同廣泛影響，去信全體議員解釋反對理據，而大部分建制派，特別係功能界別嘅議員都十分認同涂嘅想法，所以好大機會係仲未數夠票，梁繼昌唔敢硬推。