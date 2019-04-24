政府擬修例管公園噪音　居民投訴表演或可受理

大媽在公園高歌熱舞造成的噪音滋擾無日無之，民政事務局今日(24日)向立法會遞交文件指，現行的《遊樂場地規例》令康文署難以有效執法，故提出對條例中第25條「音樂及唱歌」作出簡單立法修訂，將「user thereof」(使用遊樂場地的人)改為「person」(其他人)，以加強規管及更有效地檢控違例人士。



根據現行的《遊樂場地規例》規定，任何人不得在對其他使用遊樂場地者造成煩擾的情況下，在遊樂場地內操作或彈奏任何樂器或唱歌。但康文署職員及鄰近居民並不被視為場地使用者，換言之，即使康文署職員根據觀察或收到附近居民的投訴，證實有人受影響，如欠在場人士作證，署方也不能作出檢控，難以有效處理有關公園的噪音滋擾。



民政事務局建議修改《遊樂場地規例》第25條「音樂及唱歌」，透過微調字眼，如將條例中的「user thereof」(使用遊樂場地的人)改為「person」(其他人)，即改爲「任何人不得在對其他人造成煩擾的情況下，在遊樂場地內操作或彈奏任何樂器或唱歌」，將條例擴闊至所有受影響的人，以加強規管。



局方建議以先立法後審議形式修例，目標是今個立法年度內進行審議。民政事務委員會將於下周一(29日)舉行會議，商討有關議題。