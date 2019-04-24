佔中案：佔領行動重創民生　商戶失90%生意

佔領行動重創民生，港島及旺角商戶至今難復原！「佔中」期間不但令香港主要幹道堵塞多日，更令香港「購物天堂」的形象受損，港島商戶當年成為重災區，有商戶瀕臨倒閉。不少旺角商戶回憶當年佔旺行動背後都「得個亂字」，部分商戶當年更無奈要拉閘停業，不少人飯碗不保，質疑行動背後是有搞手指使，另有所圖。



夏慤道海富中心的商戶當時「拍烏蠅」多月，姚先生的手袋皮鞋訂造店當時生意額下跌90%，更要關門一周，佔領完結後半年生意才開始復原，但直至現時生意額仍較佔中前差30%。他指其客源主要是海外旅客，直言︰「香港嘅形象唔多唔少有影響，咁就梗係嚟少咗。」他不反對和平示威，惟反對示威者佔據公眾地方︰「(戴耀廷)身為一個教授，(佔領)呢個行動其實好不當。」



經營果汁店的賴女士稱當年生意額下跌50%，並說︰「最慘係送貨，貨車好多都嚟唔到。」賴形容佔領者較為年輕及衝動，如今要負上法律責任，「每個人每做一樣嘢都要為自己行為負責任」。



旺角亞皆老街附近報紙檔都是24小時營業，見證佔旺行動，不願透露姓名的報檔負責人指，當時最大感受是「混亂又恐怖」，惟驚恐也要搵食，要開檔賺錢。經營報紙檔40餘年的馮女士指即使開檔，生意也大跌過半。經營補鞋檔半世紀的82歲鍾伯伯憶述當時很多商戶「唔夠膽開舖」，但他堅持營業，期間只能「縮埋做」，檔位由窄巷巷口轉移到巷子深處，但因客量少，生意額跌逾50%。



當年亞皆老街及砵蘭街等位置被佔旺人士設置路障，多正牆紙負責人黃先生指當年「直頭開唔到舖」，一度停業三日，其後生意持續受影響，經一個多月低迷期後才逐漸恢復。山記五金機械行負責人余先生指，堵塞交通導致送貨及運貨不便，生意差，認為佔領行動影響民生：「佢哋好似另有目的，唔係真係為香港好。」

