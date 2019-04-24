萬能Key法例廢武功　議員促召聯合會議訂窺淫罪

律政司多年來「貪就手」引用被稱為「萬能key」的 「不誠實取用電腦」罪名提出檢控，惟早前被終審法院「廢武功」，裁定該罪並不涵蓋犯案者使用自己電腦和智能手機犯案，駁回律政司上訴，令在私人地方偷拍行為無法受到監管。多名立法會議員要求立法會盡快召開聯合會議，促政府盡快訂立「窺淫罪」，填補法律真空。



立法會保安事務委員會委員葛珮帆早前去信委員會主席陳克勤，指終院的裁決影響於私人地方偷拍個案的檢控，或面臨「無法可依」的局面；有指律政司建議警方使用《公安條例》第17B條「公眾地方內擾亂秩序行為」中「破壞社會安寧」執法，但由於定罪準則不一，執法和檢控難度可能較大，罰則及刑責亦較「不誠實取用電腦」輕，阻嚇力更低，恐變相鼓勵偷拍。



葛亦促請保安事務委員會考慮聯同司法及法律事務委員會，安排聯合特別會議討論，如何向現時涉偷拍的案件作出有效檢控，盡快就偷拍及偷窺行為訂立針對性法例，並將相關行為列為性罪行及加重罰則。



另外，立法會議員莫乃光、楊岳橋及郭榮鏗亦去信陳克勤，要求全面檢討《有犯罪或不誠實意圖而取用電腦》法例及根據該條例提出的檢控個案如何處理，及就「窺淫罪」立法，盡快召開聯席會議。