毓民特區：錯用法例亂告失公信力　鄭若驊應下台

終審法院裁定「不誠實取用電腦」罪名不涵蓋犯案者使用自己電腦和智能手機作案情況，令該「萬能key」控罪被廢武功。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民批評律政司司長鄭若驊對修例置若罔聞，不斷拖延，強調她一天仍在位，香港法治蕩然，禮崩樂壞。



黃毓民在節目中引述《東方報業民意調查》一項有關「不誠實取用電腦」罪名的調查，結果顯示51%受訪者擔心檢控出現缺口；26%受訪者批評律政司濫用條例，沒有考慮立法原意；另有18%批評律政司「貪就手」種下禍根。至於就律政司過往大量錯用這條罪來起訴那些偷拍行為，令一宗偷拍案成功撤控，有41%受訪者批評律政司方寸大亂，導致罪犯逍遙法外，更引發翻案潮，認為律政司的公信力已被摧毀。



調查亦顯示，過往不斷有聲音要求政府針對偷拍行為另行立法，有60%受訪者批評律政司沒有與時並進，堵塞漏洞；24%受訪者指律政司無能及懶散。



黃憶述於2015年時，政府已很清楚表明該法例有必要修改，當時黃亦指這法例過時，落後於資訊發展形勢，而偷拍裙底等窺淫的行為的檢控工作，實際可透過立法或修例處理，可惜當局遲遲未有行動。他批評鄭若驊對修例置若罔聞，就算面對終審法院的敗訴，其態度仍不斷拖延。



針對協和小學洩考題案的判詞，黃認為已凸顯鄭若驊的懶惰和不專業亂告、濫告等枉法行為，令很多同類案件需要「翻案」或上訴，認為當局應制訂一項罪名以控告使用手機偷拍裙底等罪行。他重申，《東方報業民意調查》的結果已經十分清晰，民意就是必需要修例，窺淫罪要立法。



他續說，鄭若驊的丈夫潘樂陶因在大宅僭建而被判罰款，但兩人居於相連的獨立屋，兩間屋亦被揭發有很多僭建項目，政府最終只控告潘而不控告鄭，令港人無法信服鄭能夠公正地捍衞香港的司法制度，斥責律政司一塌糊塗、不知所謂，鄭應該下台。



另外，壹傳媒黎智英涉刑事恐嚇東方報業集團男記者，此案證據確鑿，鄭卻視而不見，就算受害人撰寫了很多封信給律政司，鄭亦以官腔回答，至現在仍不起訴。黃總結稱，港人不相信鄭能捍衞香港的司法制度，這位司長一天仍在位，香港法治蕩然，禮崩樂壞。



讀者欲觀看《毓民特區》全部內容，方法非常簡易。已安裝東網APP的讀者，只要登入東網APP，點選右上方的《電視》Icon，進入頁面後選擇左邊的「時事」分類，再點選各集節目，影片就會自動播放，更可一氣呵成觀看多集節目。



另外，東網的雙聲道功能已支援各款Android及iPhone手機，用法簡便。觀眾收看影片時會預設成以廣東話播放，只要一按螢幕下角「喇叭」按鈕，就可以揀選以普通話配音收看節目，滿足不同觀眾口味。



安裝「東網」APP

http://on.cc/redirect/oncc

