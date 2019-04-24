政Whats噏：擬訂屠宰建議　漁署教魚販幫活魚安樂死

香港人愈來愈關注動物福利，連政府都要急追世界潮流訂立全新嘅《動物福利法》。據了解，唔止貓狗等寵物獲得關注，原來連食用動物都同樣受寵，漁農自然護理署正就街市活魚屠宰擬訂建議，完成後就會畀食物環境衞生署轄下嘅街市魚檔參考，教佢哋如何替活魚進行「安樂死」。



近日有一位魚販向立法會議員譚文豪(Jeremy)求助，慨嘆活魚屠宰好殘忍，特別係處理活鱔，問到可唔可以叫政府做吓嘢，鼓勵同行「無痛」劏魚。開講有話：「白鱔上沙灘，唔死一身潺」，因為白鱔臨死前會拚命掙扎分泌大量「潺」，令魚販更難捉緊，所以唔少人劏鱔時會用錐一下插進近頭部位置，令條魚無得走，再一開二咁賣。



然而魚屬於脊椎動物有神經反射弧，好多時劏完唔會即刻死，身體仲會做出好反射動作，例如魚鰓或魚嘴仲會郁。鱔就更特別，被一開二放入鐵盤內，身體仲會繼續扭動，甚至舔血同舔傷口，睇見都令人覺得唔舒服。Jeremy為此去信食環署，問吓有乜可以做？根據署方回信，食環署已轉介相關個案畀漁護署，然後得悉漁護署正聯同動物福利諮詢小組擬訂活魚屠宰建議，搞掂就畀食環署街市魚檔跟住做。



Jeremy話求助嘅魚販畀咗好多片佢睇，見到啲鱔劏完仲「輾吓輾吓」真係有啲殘忍，仲有生剝田雞皮等，畫面好駭人，之後求助人就用冰塊令條鱔進入冬眠狀態，唔會郁又唔會掙扎先劏，感覺比較人道。作為龍鳳胎爸爸嘅Jeremy仲話，其實會有家長帶小朋友去街市，睇見生劏畫面真係唔係幾好，覺得署方方向係啱，但擔心起草建議人士「可能魚都未劏過」，所以應該多與業界交流，唔好最後搞出個大頭佛。



翻查資料，澳門喺2016年實施嘅動物保護法就涵蓋埋食用動物，如果屠宰前無扑暈條魚或會犯法，嚇到當地魚販曾經一度唔敢再賣鱔，就係驚「劏唔死」條鱔出事。食環署署長劉利群將個「波」踢畀漁護署署長梁肇輝，唔知最終出爐嘅建議夠唔夠人道，會唔會變咗紙上談兵？與其幾個人閂埋門喺辦公室研究點劏魚，不如踏實啲落街市跟魚販學嘢，免得將來鬧出笑話！