佔中案：佔中後普選方案遭否決　政改遙遙無期

香港回歸超過20年，港人原本最快2017年有票在手普選特首，惟佔中三子戴耀廷、陳健民及朱耀明因認為人大常委會的政改「831」決定有篩選成分，加上學界罷課及衝擊政府總部東翼前地行動群情洶湧，戴耀廷等人以爭取真普選為名，於2014年9月28日提早啟動佔中，但經過歷時79天佔領金鐘主要幹道，仍不能撼動政改「831」決定，隨着立法會於2015年6月否決普選特首方案，事隔約4年後的今天，香港政制改革仍原地踏步，港府重啟政改之日遙遙無期。



港人對政改一直有強烈訴求，上屆政府醞釀就政改進行諮詢之際，身為港大法律系副教授的戴耀廷於2013年初於報章撰文，首次提出以佔領中環的方式爭取真普選，有關概念曝光後激起千重浪，他此後與陳健民及朱耀明成為佔中發起人，宣稱以愛與和平的方式推動佔中，並經過多輪商討日，於2014年中進行民間全民投票，要求港人於多個包含公民提名元素的普選特首方案中表態，遭親中人士猛烈抨擊有關方案違憲。



及至2014年8月底，人大常委會「831」政改決定出爐，確立2017年特首普選框架，列明特首普選的多項原則，包括提名委員會維持1200人組成，提名門檻為提名委員會「過半數」支持，特首候選人數目定於2至3人等，戴耀廷當時稱對話之路已到盡頭，正式啟動佔中作全面抗爭，終因學界衝擊政總東翼前地行動，迫使佔中三子提早於同年9月28日提早啟動佔中，此後遍地開花於金鐘、旺角及銅鑼灣均有「佔領區」。



同年10月21日，即佔領行動持續20多日之時，港府與專上學生聯會(學聯)首次就政改對話，與會者包括時任政務司司長林鄭月娥、時任學聯正副秘書長周永康及岑敖暉等學生代表，外界期望是次對話可收窄雙方分歧，為持續的佔領行動降溫，可惜事與願違，學聯堅持落實公民提名及取消功能界別等訴求，港府於大原則方面亦未見退讓，較為具體的回應是向港澳辦提交「民情報告」、成立多方平台重點討論2017年後的長遠政制發展等，但學聯未見「領情」，示威者亦未見撤離多個「佔領區」。



至於佔領行動由「由盛轉衰」，有指是戴耀廷等人於同年10月底返回大學恢復教學工作，疑與學界分道揚鑣，加上佔中三子於同年12月初為佔中亂局到中區警署「自首」，埋下歷時79天佔中結束的伏線。



雖然佔中亂局未致於要流血告終，惟政治後遺症巨大，醞釀多時的特首普選方案於2015年6月中表決，由於建制派「等埋發叔」僅8人投票支持，加上泛民綑綁反對，終令特首普選方案遭到大比數否決，合資格選民於2017年一人一票普選特首夢碎，至此港府亦以社會撕裂對立，專注發展經濟改善民生為由，未有重啟政改。



即使經歷2017年中政府換屆，現屆政府上場後亦無意挑起政改這個極具爭議的課題，其中政制及內地事務局局長聶德權今年初接受議員質詢更指，貿然展開政改討論會引起社會矛盾，甚至激發部分人士作激烈行為，影響香港經濟及社會發展。由此觀之，在可見的未來數年，基於香港政制改革未見明確時間表，港人「普選夢」只能一等再等。