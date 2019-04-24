即時開講：佔中案判刑過輕？幕後黑手會否「落鑊」成法治試金石

2014年佔領行動發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明及立法會議員陳淑莊及邵家臻等9人，被控以煽惑公眾妨擾等共6罪，9被告本月9日於西九龍法院分別就不同控罪被裁定罪成，法官陳仲衡今早(24日)在西九龍法院就9被告作出判刑。東方報業集團旗下《on.cc東網》節目《即時開講》指出，雖然事隔四年多，但佔中搞手始終難逃刑責，不過外界質疑判刑過輕，亦批評包括被指是佔中黑手及金主的壹傳媒黎智英在內的39名佔中搞手，至今仍然逍遙法外。



今次判刑最重的是佔中發起人戴耀廷和陳健民，兩人均入獄16個月。但相比起七警案，各被告均判囚2年，節目質疑為何一早揚言要搞違法佔領、有預謀犯案的人，入獄刑期會短於無預謀下犯事的執法者。今次佔中案各罪成被告判刑是否過輕，相信公眾早就心中有數。



另外，經常與黎智英密會搞風搞雨的民主黨前立法會議員李永達，在案中更獲判緩刑，亦難免令人聯想到是否獲得放生。



另外，早前有傳聞律政司會「告啲唔告啲」，或不會控告包括黎智英在內的39名佔中搞手。黎智英一直被外界質疑是佔中黑手和金主，但律政司至今仍無行動，難怪令人質疑律政司是否公然包庇他。法治是香港最重要嘅核心價值，佔中案本是黑白分明的案件，律政司到底會依法維護香港法治及國家安全？抑或公然縱容包庇亂港分子？會否控告黎智英等人就是最好的試金石，香港人可以拭目以待。



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