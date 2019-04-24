佔中案：教育界認影響深遠　港獨概念未根除

佔領行動對教育界造成深遠的影響，當年灣仔、中西區所有學校及油尖旺一所小學因道路堵塞，共151間學校約6.2萬學生需停課，學業大受影響。教育界指行動影響深遠，由當時罷課、通識科教學爭議，以至中學、大專學界催生出宣揚港獨的團體仍然未根除，裁決可帶給社會公眾正確訊息，表明公民抗命並非抗辯理由，參與違法佔中須承擔法律責任。



教育局於2014年9月28日前後宣布灣仔及中西區所有幼稚園、中小學及特殊學校停課，而油尖旺亦有一所小學因佔旺而停課一天。香港專上學生聯會當日在中大百萬大道發起罷課，聲稱一天已有1.3萬名大專生參與，罷課更維持數天。有校長組織在佔中翌年向一百六十八所中學進行調查，調查發現受訪的九成校長指該校有學生要求響應罷課，大部分學生罷課的日子不長，約在五天內，只有少數學生罷課一周。



教聯會主席黃錦良指，佔中搞手利用青少年容易受他人影響及對事物未有透徹理解，鼓勵他們參與這些違法行為，令教育界感到痛心。受影響的不止是學生，當時有部分的學校教師，亦受蠱惑人心的言論影響，令他們作出錯誤判斷，教師自身或鼓勵學生參與佔中，甚至有通識科教師未能明辨事件。黃又指，佔中後令不少學校變成政治場所，其後港獨主張在社會蔓延，學界關注能否在學校討論港獨，甚至在中學、大專亦被宣揚港獨的組織滲透。