佔中案：39名違法搞手未落鑊　各界轟律政司未盡其責

2014年違法佔領行動(佔中)案件中9名被告，包括發起人戴耀廷等全部罪成，惟其餘39名搞手至今仍逍遙法外，當中包括公然參與佔中、被指是佔中「幕後黑手」及「金主」的壹傳媒黎智英，及民主黨創黨主席李柱銘等人，律政司遲遲未作出檢控，令人擔心隨佔中九子判刑後，佔中案件就此告終，令黎得以「放生」。社會各界狠批律政司未盡其責，質疑為何黎多次觸犯法例仍能免於刑責，認為黎多次出現佔中佔領區現場，證據確鑿，批評律政司包庇縱容黎，惹人懷疑律政司與黎有政治交易，甚至直斥律政司司長鄭若驊嚴重摧毀法治。



黎智英今日(24日)亦有到西九龍法院旁聽，他在早上8時20分單獨進入法院大樓，坐在公眾席最後排旁聽，開庭前曾與被告黃浩銘握手，他聞判時一直木無表情望向法官，不時望向犯人檻內的各名被告。當法官宣判部分被告需監禁時，他亦木無表情，散庭時被告陳淑莊有上前與黎握手，黎其後於11時45分離開法院，在東京街西單黃線禁區登車離開。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，律政司沒有就佔中嚴格執法，造成目前只有9人罪成、39人尚未被檢控的局面，認為律政司若是不偏不倚，應當一視同仁，檢控所有佔中搞手，例如黎智英。陳強調，黎已多次涉嫌觸犯不同性質的法例，質問為何律政司容許黎一而再、再而三地涉犯法，形容情況耐人尋味，不禁令人懷疑律政司是懶、是處事「求其」，還是與黎有政治交易，令黎得以屢次獲「放生」。



陳續稱，時至今日市民已認為律政司無法維護社會公義，狠批鄭若驊嚴重摧毀法治，法庭輕判佔中人士成了壞先例，因為根據普通法，若下次再發生同類案件，將參考上一次的判刑，一般情況下不會尋求新的標準，會為法治帶來衝擊，政府有必要考慮就刑期上訴。



「廿三萬監察」發言人、前立法會議員王國興批評律政司未盡其責，指曾有風聲傳出，是次罪成的9人將是佔中案件的「最後一批」，律政司將不會再檢控其他人，王認為若消息屬實，將等同律政司包庇縱容包括黎智英等所有違法佔中搞手，對此感極其憤怒，強調律政司「放生」黎已有前科，如黎向泛民主派人士秘密捐獻逾4000萬港元的「黑金案」，在鄭若驊上任不足一個月已一筆勾銷；而黎在佔中期間，經常在金鐘佔領區現場指指點點，認為是證據確鑿，應予以檢控。



王續稱，律政司遲遲未檢控其餘39名佔中搞手，令反對派變得更無法無天，誤以為在香港犯法亦毋須負上任何責任，變相鼓勵發動第二次違法佔中。至於「佔中九子」判刑最重的判刑亦只判監16個月，更有多名被告獲緩刑，王擔心日後即使律政司會檢控黎，結果亦會是「高高舉起、輕輕放下」，輕判甚至緩刑了事，對此感到沒有公義和希望，有如任由讓反中亂港人士繼續作惡。



警方指，佔領行動期間共拘捕955人，另有48人於事件結束後被捕；截至3月31日，共有225人已經或正在經司法程序處理，其中160人須承擔法律後果，包括118人被定罪及42人須簽保守行為。律政司指，佔中被拘捕人數眾多，涉及的證據亦繁多，需要相應時間去研究和審視資料及有可能出現的法律或技術問題，並就每名相關人士的適當處理方法向警方提供法律意見。



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