國泰機未辦妥文件就駛出跑道　需折返累客呆等

因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空，發生烏龍事件。一班於本周一(22日)由東京成田機場飛往台北的客機，在乘客登機並駛出跑道後，才獲悉寄倉行李文件未完成處理程序，須折返停機坪，結果航班要延誤起飛。



涉事航班按照原訂的時間駛出跑道後，才獲悉寄倉行李文件未處理好，乘客留在機艙內苦苦等候多時，文件仍未備妥，最終客機要折返停機坪，大批乘客極為不滿。該航班為CX451，原定於本周一下午三時四十分起飛，據Flight Aware的航班飛行資料顯示，該航班結果延誤至下午六時才起飛，起飛時間較原定時間延誤兩小時二十分，晚上約八時三十九分才抵達台北。



國泰航空回覆指，該航班因確認文件而需延遲啟程，期間機長已作出廣播，讓乘客得知最新情況，國泰就事件對乘客帶來不便致歉。



立法會議員譚文豪指出，寄倉行李文件一般是指機艙行李清單，該清單的行李類別及擺位必須符合安全要求，原則上需要在起飛前辦妥。



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