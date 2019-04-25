通菜街色誘盜竊2個月第4宗　6旬翁失值8萬手錶警拉內地女

旺角「色誘」黨又得米，男子往「爆房」遭偷走值8萬港元財物，警拉一內地女子。案發於昨日(24日)下午2時許，一名69歲姓唐男子報案，指於街上遭一名女子搭訕往「開房」，2人抵達通菜街196號一單位，男子入浴室沖涼後，發現該名女子失去蹤影，其後，事主發現失去一隻約值8萬港元的勞力士手錶及900港元現金，於是報警。警方到場調查，案件列盜竊。旺角警區刑事調查隊及情報組經深入調查，於案發後7小時，掩至旺角彌敦道一單位，拘捕一名28歲姓付內地女子，涉嫌盜竊及違反逗留條件被捕。現正被扣留調查。



而於本月(10日)早上11時許，警方接獲一名58歲姓林男子報案，指在旺角通菜街18號金華樓一個單位內，被一名年約30歲女子，偷去27,000港元現金，案件列作盜竊。正追緝涉案在逃女子。



另外，一名68歲老翁上月(17日)，在通菜街201號樓上劏房按摩時，被偷走7,000港元現金及一隻價值25,000港元手錶。而另一名48歲男子在相隔一日（18日），亦指在同一單位被盜竊，損失5,500港元現金及價值22,000港元的金鏈，由於犯案手法及騙徒外貌相同，警方將案件合併調查。



旺角警區刑事支援隊接手後，經情報分析搜證，於當日(18日)採取行動，在通菜街201號一單位截獲2男2女目標(32至47歲)。經調查後，在4人身上檢獲贓物，當中包括金鏈及7,000港元現金，警方其後搜查被捕32歲男子於彌敦道的單位，發現一張偽造身份證，他涉嫌藏有偽造身份證被捕。4名男女同涉嫌盜竊被捕，帶署扣查。女高級督察陳穎表示，案中相信最少涉及2名受害人，正調查是否仍有其他受害人。



據了解，4人由湖北持雙程證來港，4人輪流在街頭尋找目標，見到一些身上有名貴財物的目標時，即上前向對方查問是否需要按摩，並以200元低價吸引對方，由於女騙徒樣貌娟好，受害人不虞有詐，便隨女子到樓上劏房單位按摩，女子亦藉詞要受害人沖涼，期間即盜去受害人財物逃去。