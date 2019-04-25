佔中案：朱耀明考慮是否上訴　料3至4周內決定

發起2014年違法佔領行動的「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明等昨日(24日)判刑，3人各被判處監禁16個月，其中朱獲緩刑2年。朱耀明今早(25日)在電台節目表示，正等待與律師進一步商討，預料要3至4周後才決定是否提出上訴，指公眾妨擾罪名本身並不恰當，他們自首時只承認參與未經批准集會。他又指，報道稱他只會就刑期提出上訴並不正確。



朱表示，案件審訊有荒謬的地方，例如當初文件未準備好、未全部翻譯完成便要提堂，而案件可在高等法院審訊並有陪審團，惟控方不容許。他亦指，相信戴和陳有自己看法，暫未能與兩人商討，又說見到他們進入監獄前的新聞片段，感到很揪心，認為自己應與兩人一起。



香港大學法律學院首席講師張達明表示，案件有上訴空間，相信上訴至終審法院機會很高。他說，案件判刑太重，指檢控有良好品格的人並將他們定罪，已是很大的懲罰，認為判處緩刑已可取得平衡。他指，9被告需要負全責的說法值得商榷，反問政府及警方施放催淚彈，是否都應該負責。



張指，被告就定罪及刑期同時提出上訴，上訴庭可在刑期方面加或減，但他認為戴和陳被判監16個月，看不到他們仍會被加重刑期。他預料，同被判監的黃浩銘將結婚，最快10月完成服刑，估計黃會服刑至刑期屆滿，而邵家臻申請保釋等候上訴的機會較高。