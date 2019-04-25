網民熱話：食叉燒飯險吞鐵針　事主嘆食飯都要搵命博

燒味飯是不少港人的午飯首選，惟大快朵頤時亦不能掉以輕心！昨日（24日）有人食用叉燒飯時，發現叉燒上有不明針狀物體。拔出細看，竟與針筒上的針頭十分相似，令食客不寒而慄，直斥：「食個叉燒飯都要搵命博？」



網民Andy Poo 在 Facebook 群組「Fanling 粉嶺」上分享恐怖經歷，指食叉燒飯時食出異物，其外露部分十分尖銳，他以手指輕觸，竟發現是一根長度約姆指頭的針。他留言直斥燒味店收買人命：「咁長嘅針都發現唔到，好彩我望到唔對路，拿手指摸落去。」他續稱，異物的材質是鐵，回想自己差點誤食「鐵針」，不禁高呼：「唔係講笑，謀殺呀依家？」



有網民根據相片內的「鐵針」外型和大小，推測其「本體」應是針筒的「針頭」，不禁質疑源頭來自供應商：「係咪幫啲豬打針嗰陣漏低？」「應該係隻豬仲在生嘅時候，打激素之類嘅針筒頭。」有網民擔心食安問題，建議事主向食環署反映事件，「報食環，人命攸關」、「報食環處理，取回公道！」



東網致電有關食店查詢，職員表示不知道有鐵針事件，「無啦啦點會有支針呢」，又反問「點解佢（食客）有問題都冇返嚟講嘅？」至於會否是貨源問題，她則表示「真係唔知道」，以前亦未曾發生類似事件。



網民有話說



Poon NY：咁離譜！

Maurice Kan：報食環啦！

Ray Tsang：唔少酒樓／燒味舖都係攞貨賣，唔好講到佢有心放落去咁。



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