動物福利修例諮詢明公布細節　擬增刑罰兼永久禁養

貓咪小狗是人類最佳朋友，但發生在牠們身上的虐待慘劇時有發生。政府明日(26日)會就修訂《防止殘酷對待動物條例》（第169章）的公眾諮詢公布詳情。據知，當局擬以新的《動物福利法》取代現行條例，並進行3個月公眾諮詢，兩大建議方向為加重殘酷對待動物刑罰及引入「謹慎責任」要求飼主妥善照顧動物，料最快2021年完成立法。



關注動物權益的立法會議員鄺俊宇表示，現行的《防止殘酷對待動物條例》已過時，據知當局會以《動物福利法》取代，加入照顧動物責任的相關條款，加強動物保障。雖然有指政府會在諮詢中，加入殘酷對待動物最高刑罰調高至判囚10年的選項。不過，鄺指暫未見當局有意大幅調高虐待動物刑期，故成事與否，須視乎有多少人支持相關選項。他認為，相關的刑罰應愈重愈好，憂慮若不夠嚴厲仍會有人以身試法。



鄺又指，過往收到不少虐待動物個案處於未達檢控程度的灰色地帶，例如有市民舉報鄰居不給狗隻喝水；在引入「謹慎責任」後，若漁護署人員巡查後發現有關行為未達標準，可向飼主發出改善通知書，若再犯就有機會作檢控。他認為有關做法可以一試，不過擔心漁護署未有足夠人手進行有關工作，相信當局需要增加相關的人手編制。



諮詢中又建議，授權法院在指定期間、甚至永久禁止違法者飼養動物，並授權執法人員在危急關頭，進入處所拯救被虐動物。