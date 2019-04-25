劇透狂出沒　街頭隨機爆劇情　網民︰捉佢出嚟打

日防夜防，劇透難防？近日有網民外出時，突然收到陌生人利用AirDrop（無線傳輸功能）劇透最新電影內容，有人直言要捉劇透者「出嚟打」。



電影《復仇者聯盟4︰終局之戰》於周三（24日）上映，惟網民Zed Lee在Facebook群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」指，當日在茶餐廳用膳時，「有人無端端AirDrop我成篇關於Avengers 4整個劇情」。



傳送者以「XXX咗」為題，將整套電影的劇情重點以文字逐點列出，製成相片，再以AirDrop形式隨機傳送給附近的陌生人。由於AirDrop有預覽功能，無論接收者是否接受分享，都會得知劇情內容。他慶幸當時已觀看電影，故未受影響。



另外，網上亦瘋傳一張男子頭部受傷的相片。有指該男子疑因在戲院門口劇透，結果遭人襲擊。相中可見，男子坐於地上，一地鮮血，有途人幫忙包紮傷口。



不少網友怒斥劇透者：「捉佢出嚟打啦呢啲契弟，唔使原諒」、「今朝同兩個朋友睇早場，佢兩個食晏嗰時無喇喇大聲嗌個結局出嚟。我即刻離佢哋幾呎遠，費事畀人打埋一份」、「出街要熄AirDrop啦」。

---------------

《港呢啲》：大事小事騎呢事，東網嚴謹選題，輕鬆製作！