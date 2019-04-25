團體批交通補貼小恩小惠　促降低門檻增補貼額

政府今年初推出交通費用補貼計劃，旨在為市民減輕交通開支。香港文職及專業人員總會於3月進行的薪酬及公共交通費用補貼計劃意見問卷調查發現，307名受訪者當中，近5成受訪者每月交通費開支為400至800港元，最多亦只可獲100港元補貼。總會直指補貼計劃屬「小恩小惠」，促請政府提高補貼金額百分比最少為3分1，讓更多市民受惠。



根據政府補貼計劃，市民每月公共交通開支若超出400港元，政府會為超出400港元的開支提供25%補貼，補貼金額以每月300港元為上限。調查發現，受訪者可獲補貼金額少之又少，有兩成打工仔相信因多搭短途車上班，每月交通費少於400港元而未能受惠，當中有8成受訪者更認為計劃門檻太高。



總會權益及社會事務委員會委員黃遠康認同計劃門檻過高，訂定的補貼金額百分比亦難令短、中途乘客受惠，建議政府優化計劃，如降低交通開支門檻至300港元或更低等。



黃又指，不少打工仔均認為交通費為生活開支的主要壓力，計劃未能完全減輕市民負擔，更指政府有龐大盈餘，絕對有能力及責任去為市民作出承擔。