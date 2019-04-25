泛民提草案取代修訂逃犯條例　建制派批不合適

港府提出修訂《逃犯條例》，但在民主派拉布下，相關法案委員會首次會議未能選出主席。公民黨立法會議員楊岳橋今午(25日)提出私人條例草案，建議修訂《侵害人身罪條例》，擴闊香港法院司法管轄區，容許香港法院處理香港永久性居民或通常居於香港人士，在香港以外地方所涉及的謀殺或誤殺案件。



楊提出的草案，是賦予香港政府及司法機關權力，處理港人在香港境外的謀殺或誤殺案件，亦包括危害種族、意圖謀殺而施用毒藥或傷人、意圖謀殺而摧毀或破壞建築物、意圖謀殺而放火燒船或破壞船舶、意圖謀殺而企圖施用毒藥或射擊或企圖射擊等、以及未有指明的方法企圖謀殺。



楊表示，修訂不複雜，認為政府如有心處理台灣殺人案，應接納其建議，又指做法是向政府提供示範框架，顯示有其他方法處理台灣殺人案。提交程序方面，他認為，如政府急需處理台灣殺人案，可參考2年前換肝病人鄧桂思例子，在獲跨黨派豁免預告期情況下，聯手通過修例。他又指，已與民主派會議討論議案，並會與建制派溝通。



本身是律師的民建聯立法會議員周浩鼎表示，香港刑事法例不設追溯力，認為楊岳橋提出的草案不能處理台灣殺人案，如若在草案中加入追溯力，便會顛倒現行制度，代價更大，故他認為政府提出的修訂較適合。