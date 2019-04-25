助長者免開胸治心臟病　微形夾介入手術時間減半

心臟病是香港第3號殺手，2015年有6000多人命喪於此。一名不時行山及打羽毛球的長者，近年有氣喘氣促等情況，原以為是年紀大及運動過度，最終卻確診二尖瓣血液倒流，出現嚴重心衰竭等問題。至年初，他獲資助部分手術費，接受微形夾介入治療才成功跨過鬼門關，重過正常生活。



79歲的冼伯形容自己是活躍老人，確診前每星期均行山。惟他2015年一次身體檢查時確診相關疾病，有醫生曾建議他接受開胸手術，但冼伯考慮到自己年事高，承受不了長達7至8小時的手術而拒絕。後來他到港安醫院求醫，接受創傷較細、手術時間約3至4小時的微形夾介入治療，花約2星期時間便成功改善心臟問題。



港安醫院心臟科顧問醫生鄭長華表示，微形夾介入治療是醫生利用附有鈦合金鋏子的導管，插入大腿血管引導至心瓣處，再用微形夾夾住鬆脫的二尖瓣，防止倒流及回復正常血流。病人毋須開胸，成功率卻貼近開胸手術，適合心臟較弱與年紀較大的病人。



然而，相關手術費高達80萬港元，以冼伯個案為例，在「港安心臟基金」資助下仍需自費約20萬港元，而該基金以往只接受兒童申請，今年改為成人也可申請，冼伯為首位受惠者。