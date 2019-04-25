深水埗槍擊案兩男被認出　涉兌遊戲積分被拒後尋仇

深水埗鬧市本月12日晚上發生街頭槍擊案，機舖負責人涉先用鐵通襲擊一名港男，港男則涉嫌開槍還擊，警方事後共拘捕5人。被指是槍手的楊永松及其同黨謝澤群被控有意圖傷人罪，二人的案件今早(25日)在九龍城法院再訊。控方指楊及謝在認人手續中，已被中槍傷者及另一證人認出，裁判官將案押後至6月20日，以待警方進一步調查後再訊，二人申請保釋外出但遭拒絕。



控方今早進一步披露案情，指楊是肇事非法釣魚機舖的常客，早在事發前數個月，機舖負責人羅智群(即中槍傷者)已懷疑楊「出千」騙取機舖1.5萬港元，事發前一天，羅強行拿走楊的遊戲積分卡，拒絕楊兌換積分。



事發當日，楊偕謝到機舖欲討回積分，謝向機舖女管房表示他們要斬羅，羅得悉後立即關舖，又在港鐵深水埗站C出口近垃圾桶位置，預先收藏兩條鐵通。當晚10時許，楊及謝一起找羅尋仇，當時羅與另外三名男子身處長沙灣道249號外，雙方爭執間，羅執起鐵通打楊的左肩，楊則從背包拿出一把石屎槍，向羅的右上臂開了一槍，途人見狀遂報警。



控方指，羅即時被送醫院做手術，翌日已可出院，醫生在他的傷口找到一些金屬碎屑。事發經過有閉路電視影到，警方事後在楊的住所搜出兩把氣槍、氣槍配件、彈匣、槍殻及9發金屬BB子彈，警方又在大南街某大廈天台尋回楊事發時所揹的背包，內有一包BB子彈。



裁判官批准將案押後，以等候警方進行科學鑑證，查證傷者傷口留下的金屬碎屑與搜出的BB彈是否脗合，及替楊住所搜出的槍械進行槍械鑑證及DNA檢驗。兩名被告申請保釋被拒，需繼續還押懲教看管。