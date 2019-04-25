Supper Moment音樂會疑爆非禮案　女粉絲：臀部被暖物貼上

香港流行樂隊Supper Moment一名15歲女粉絲，前年11月在赤柱廣場欣賞偶像表演期間，疑遭同日剛相識的男粉絲以下體頂臀非禮，她的同行友人其後亦遭殃。涉案24歲男子其後被控3項非禮罪，他否認控罪，案件今(25日)於東區法院開審。



被告楊駿日，被控於前年11月4日於赤柱廣場非禮15歲的Y及兩度非禮另一女子X。Y首先作供，庭上播放她與警察會面錄影，當中她表示當日跟另外4名「追星族」女友人，先到觀塘一商場參加Supper Moment的見面會，期間同是粉絲的被告搭訕。一行人之後一同乘車到赤柱參加Supper Moment有份表演的一個音樂會。



音樂會傍晚舉行，Y指當時跟友人及被告站在一起欣賞。突然，被告轉位站到她背後，雙手搭着她雙肩，起初她雖感奇怪但未有深究，但之後感到臀部被一暖暖物體貼上來，她不敢大動作及大叫，只敢稍稍轉頭，望見被告貼着她，她想踏前躲開但沒空位，她指被貼近了近半分鐘時間，直至身旁友人說讓她看清楚鼓手，始跟她交換位置。



Y接受辯方律師盤問時同意，粉絲們在Supper Moment出場時便一擁而上到台前，當時有約200人逼在一起。