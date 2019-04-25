每日一片：觀塘碼頭放生花羅漢？　網民：淡水魚喎！

不少人飼養動物都是一時興起，棄養情況普遍，有時棄養的行為，更與「謀殺」無異。近日有人就在觀塘碼頭發現一條著名的觀賞花羅漢在海邊掙扎，相信是被人棄養。網民怒斥，花羅漢是淡水魚，竟有人在海邊放生，「係咪無腦㗎！」



網民Shida Cheung於本周一(22日)將發現花羅漢的片段上載網上，並貼文稱：「點先可以教育到啲人唔好亂咁放生，竟然喺觀塘碼頭發現花羅漢，條花羅漢好似真係識聽人講嘢咁，有人行落梯級就游近，救就救起咗，希望佢捱得過喇！」片段所見，該條黑色花羅漢在海邊徘徊游動，但行動緩慢。片段尾是現場人士已救起花羅漢並放在膠桶內。



不少網民怒斥放生行為，「放生嗰個作重孽」，有人更擔心臨近佛誔，類似情況可能陸續有來。另外亦有網民指花羅漢是淡水魚，有人竟無知得放生海上，「係咪無腦㗎！」不過隨後有人補充，花羅漢亦有鹹水品種，不過無論鹹淡水，由人工飼養的觀養魚放在海上，亦是凶多吉少，「就算鹹水魚放生都好易死，唔好彩遇到沙巴龍躉一啖就吞咗佢，邊個低能放落海水？」