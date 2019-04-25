躁男推車搭港鐵　女乘客勸收起　反爆罵戰兼打架？

手推車惹的禍？近日有光頭男帶手推車上港鐵，疑誤撞到女乘客，結果雙方爆發激烈罵戰。



有目擊者在Facebook群組「PLAY HARD 玩硬」發貼，指有女乘客疑勸光頭男收起手推車，結果「阿叔發脾氣，唔畀女士落車」。



從其片段所見，光頭男情緒激動，大聲斥責︰「你打我先㗎」，又聲稱自己沒有違反港鐵附例︰「地鐵畀我入㗎…未見過大蛇屙屎呀」。



惟女乘客反斥︰「佢依家唔畀我落車，仲要打人呀」。其時有其他乘客上前勸交，又擋着光頭男，該女乘客始順利落車離去。



有網民批評︰「我真係未見過咁大架手推車喺地鐵囉」、「港鐵附例都唔畀講粗口喎」。有人則認為兩邊均有不對︰「個女仔把口真係賤」、「不能全說男的不對，女的出言也不簡單」。



根據《香港鐵路附例》第4A條，除非得到港鐵公司的准許，任何人不得將任何手推車、獨輪、雙輪或多輪推車或類似的運輸工具帶過、傳過、駛過鐵路處所或其任何部分。如有違反，可被罰款5000港元及監禁6個月。

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