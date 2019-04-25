非禮南亞裔女生囚4月　小學男教師上訴得直撤罪

任教中文及體育的小學男教師，被指在2015至2017年間在校內上課時，涉嫌先後「胸襲」2名當時就讀小五及小六的南亞裔女生。男被告被控5項非禮罪，去年5月中被裁定罪成，判監4個月，但准被告保釋等候上訴。高院法官今(25日)頒下判詞裁定其上訴得直，撤銷其定罪及判刑。



判詞指，原審裁判官曾稱另一名事主Y混淆了事發日期與向校長投訴日期，認為她證供不可靠，並裁定涉及女生Y的兩項控罪罪名不成立。但其實有關被裁定罪名成立的3項控罪所涉及的女生X，其情況與Y亦相似。



X向校長投訴時稱，第一次非禮事件發生時正在做小組功課(group project)，控罪稱當時非進行小組功課，證供有矛盾，原審卻沒提供足夠理由為何接納X的證供，而Y卻因記不清案發日期而證供不被接納。因此法官裁定上訴人此點上訴得直。



另外，判詞提到原審稱有關首項控罪是上訴人要X走近他，故認為不可能是意外觸碰到X胸部，判詞指當時上訴人正指導X的功課，叫她走近亦屬合理。法官最終撤銷上訴人的定罪及判刑。