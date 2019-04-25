學者撐電子煙全面禁售　報販憂助長私煙市場

政府擬修例全面禁售電子煙等新型煙草產品，立法會今早(25日)舉行公聽會收集意見，約140多名市民及團體代表出席，分兩大陣營爭論不休。不少學者及家長團體要求全面禁售，有報販擔心影響收入而反對，憂反助長私煙市場。



公聽會上，香港大學護理學院副教授黃婉霞支持全面禁止，指包裝新穎的電子煙或加熱煙會引誘更多人接觸煙草產品，窒礙控煙成效，亦加重醫療負擔，強調新型煙草與傳統煙的影響一樣。



有報攤負責人不滿政府「反口」，原先只提出規管電子煙，現時卻決定「一刀切」全禁，對此感失望，又指加熱煙在市場有需求，但香港未有合法途徑購買，憂他們會轉向拆家或網上訂購，變相助長私煙市場，影響報販生意，促政府就修例作更廣泛諮詢。



食物及衞生局局長陳肇始表示任何煙草產品都有害，即使新型煙草產品釋出的有害物質較少，但未有證據證明可減低對人體的傷害，因此要果斷立法。政府過去已投放很多資源提供戒煙服務，未來會特別針對另類煙草產品進行更多青少年教育工作，目標是於二○二五年將全港吸煙率降低至百分之七點八。