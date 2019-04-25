78%城專畢業生繼續升學　就業學生工資增6%

各大專上院校的學期將完結，將畢業的大專生要計劃未來路向。香港城市大學專上學院今(25日)公布上學年畢業生情況，2291名受訪畢業生中，78%選擇升學、19%選擇就業；選擇升學的學生中有近半升讀政府資助課程，亦有34%升讀自資課程。



升讀政府資助課程的城專畢業生，有54%升讀城大的學士學位課程、10%人升讀香港教育大學、9.3%升讀理工大學，其餘升讀中文大學、香港大學和科技大學等。



選擇全職就業的畢業生，月均工資為15,838港元，比去年的14,934港元升6%。城專副校長(策劃)蔡耀權解釋，經濟環境改善導致增長，該校不少畢業生從事社工，社工工資有上調；根據課程分類，去年社會科學科畢業生的平均工資較高，達17,921港元。



今年文憑試將結束，蔡表示城專在新學年未有開辦新課程，專上院校需面對學生人數下跌及自資院校的競爭。該校未來會開辦與創意產業、旅遊業相關的高級文憑課程，因應政府對人力資源的需求，冀納入SSSDP(指定專業/界別課程資助計劃)，吸引更多學生報讀。