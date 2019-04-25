32%打工仔颱風缺勤要扣假　勞聯促立法保障

港九勞工社團聯會早前以問卷訪問近600名在職人士，調查發現28%僱員曾在颱風下遲到或缺勤，遭僱主扣薪或扣勤工獎，另有32%受訪者遭僱主安排在颱風日休假，然後以年假、法定假期或休息日頂替。該會要求政府在今年風季來臨前，制訂應對惡劣天氣的措施，保障僱員權益。



勞聯約20名來自飲食、服務及機電業的工友到政府總部謮願，高呼「颱風守則無料到，扣薪假冇陰功」口號。該會副主席譚金蓮表示，去年超強颱風山竹襲港造成400多人受傷，全港交通大癱瘓令無數打工仔無法上班，工會收到約20宗投訴，如茶餐廳員工因交通問題無法上班被扣薪，公立醫院員工缺勤而被扣年假或休息日等。



副主席儲漢松指，政府連番呼籲僱主參考勞工處《颱風及暴雨警告下的工作守則》，但守則形同虛設，對僱員毫無保障，要求政府盡快制訂應對惡劣天氣的措施，包括立法保障員工因天氣或不受控制因素而缺勤或遲到，僱主不可扣減員工年假、法定假期或休息日；僱主在惡劣天氣下須提供接送服務或特別津貼及膳食安排。在黑色暴雨警告或八號或以上颱風警告除下後，規定僱主須提供僱員最少2小時上班時間。