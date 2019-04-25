G.E.M.合約糾紛　經理人公司准延21日交陳述書

歌手鄧紫棋（G.E.M.）和經理人公司蜂鳥音樂合約糾紛鬧大，她更被蜂鳥音樂民事控告。有關案件今午(25日)首次在高院聆案官法庭提訊。原告律師向聆案官申請延遲呈交詳細申索陳述書限期，雖然被告G.E.M.的一方要求縮短所延時間，但聆案官最終按蜂鳥要求，批准延期21天。



蜂鳥的律師表示，今次是第一次申請延期。他指由於其所聘的大律師事務繁忙，未能如期完成申索陳述書，故要求額外時間。G.E.M.的律師表示，原告上月隨入稟狀一同呈交的申索摘要已很詳盡，故認為對方毋須這麼長時間才能完成詳細申索陳述書，請求聆案官只批准對方延期14天，或定明今次是最後一次延期。



G.E.M.的律師亦提出，自蜂鳥興訟及公開表示仍是G.E.M.的經理人後，她已立刻受害，潛在客戶在決定是否找其工作時出現遲疑。律師因此認為，雙方爭議必須在最快時間內解決，不應有所拖延。



不過，聆案官表示，一般高院民事案由入稟至初審宣判約需3年，看不到被告爭拗14天還是21天有何實質分別，故下令批准延期21天，亦沒有定明今次是最後一次延期。