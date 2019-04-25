中港6人圖劫錶行多度踩線　判囚5年2月至8年

警方前年9月收到線報後，及時瓦解準備行劫尖沙咀一間錶行的一個中港犯罪集團，拘捕4名內地偷渡漢和2名港男，並檢獲電槍及牛肉刀等武器。6人早前於高院承認一項串謀搶劫罪，案件今日(25日)判刑。



首四名被告依次是郝貴臣(52歲)、谷祥軍(35歲)、胡蘭清(44歲)和劉猛(33歲)，分別來自吉林、湖南和黑龍江；第五被告周少文(35歲)和第六被告陳昭穎(34歲)則是港人。法官指本案為串謀搶劫，若非警方及時行動，被告會使用武器威嚇職員及綑綁職員，若遇反抗更必會使用武力。法官指本案有加刑因素，包括他們身上有刀及電槍等危險武器，帶有索帶闖入商場，並糾黨行劫、計劃周詳及經多次踩線，當中4名內地被告更是非法入境，來港的主要目的為犯案。



就郝、谷、胡、劉4名內地被告，他們曾向警方提供有用資料，最終令其餘港人被告認罪，故會給予額外扣減。法官又指不接納4人指最初是來港找工作，後來才參與行劫，不過法官認為4人均非策劃人，角色較輕微，被捕時沒反抗且協助警方，故最終判處4人均監禁5年2個月。



兩名香港被告方面，法官認為他們非單純司機，有接待內地被告、安排住宿及帶他們踩線等。法官相信2人雖非主謀，但對案件肯定知情且協助犯案，不過陳非即時認罪，故獲較少扣減，最終被判監8年，周則被判監7年。