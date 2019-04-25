訛稱代購迪士尼套票呃7.7萬　女文員6罪囚11月

女文員因前男友向她的女友人借走逾16萬港元卻拒還錢，女友人在網上公開女文員資料，連身在澳門的父母亦受滋擾，她一時想歪，遂透過社交程式結識女子，訛稱可代購迪士尼套票，騙取對方77,500港元，被揭發後又將有問題的支票存入對方母親戶口以圖拖延，終被捕。她今(25日)在屯門法院承認欺詐和以欺騙手段逃避法律責任共6罪，判監11個月，裁判官考慮她現正因其他案正服刑，下令本案的8個月刑期，與現有刑期分期執行。



辯方求情指，被告鍾曉彤(26歲)因干犯同類罪行正服刑，自知用錯方法解決問題，她被捕後已向事主償還萬多港元。裁判官斥被告貪得無厭，利用事主信任，再三騙取大額金錢，又有35項不誠實案底，判她即時入獄。



案情指，被告結識女事主後，向對方訛稱是迪士尼前員工，可代為購買套票，女事主其後於去年7月19至26日，共存入77,500元到被告的戶口，購買30套套票。兩人於7月31日見面，被告聲稱已有不知名人士將套票售給旅行社，故未能提供套票。



被告隨後將兩張面值皆為84,000港元的支票存入事主母親的戶口，但兩張支票因有錯漏而同樣彈票，事主報警拘捕被告，警誡下被告承認犯案，表示她拿去父親留在香港的支票後，填寫後存入事主母親戶口，再拍下收據並傳給事主，藉此拖延。