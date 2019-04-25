Supper moment音樂會非禮案　第二受害女指被告故意

香港流行樂隊Supper Moment前年11月4日在赤柱廣場表演期間，兩名女粉絲疑遭非禮，涉案24歲男子楊駿日否認3項非禮罪，案件今(25日)於東區法院開審，另一名20多歲的女事主X下午作供。



X稱與同行的受害人Y是朋友，她與Y在赤柱會場匯合，見Y等人與被告傾談，以為他們相識。之後一行人走到台前等候偶像出場表演，站在她身後的被告突然用下體貼着她的臀部，她轉過頭瞪着他，他回報一笑後才退後一步。X隨後見被告站到Y身後，非常貼近Y，並以雙手搭着Y的肩膊，她遂藉口跟Y調位，自己再站到被告前方。此時被告還說：「我以為佢（Y）係你」。接着音樂響起，被告又搭她的肩膊及打拍子，更問她：「有音樂我就控制唔到，你唔介意吖嘛？」當時她回應：「如果有音樂嘅話唔緊要嘅」。



X稱自己有隨音樂跳動，但當唱完第一首歌音樂停下來，她又感到被告的下體又貼上來，這次她肯定對方是故意的，再轉頭瞪他，見他一邊退後一邊將斜孭袋移前遮着下體位置，遂揶揄他：「好厲害吖，拎得切個袋上嚟」，被告回應：「聰明囉」。



之後她繼續欣賞表演，完場時被告提議跟Y一同乘車離開，藉詞將Y拉走。同日Y傳短訊給她說受襲，二人在Y父母建議下同去報警。