建造業斥議員拉布致工程撥款滯後　轟浪費時間

立法會拉布令工程撥款嚴重滯後，建造業大聯盟指本年度立法會財委會批准的新工程項目撥款，至今只完成10項共88億港元，其中包括去年度順延處理的4項工程共39億港元，僅佔政府整體提交的新工程項目撥款5%。聯盟自2月起約見多個政黨及立法會議員，講述業界訴求和苦況，冀立會能加快審批工程撥款進度。但到目前為止，會面未見成效。



由16個業界機構組成的建造業大聯盟指，據立法會資料顯示，本年度財委會審議每項撥款平均需107分鐘，較上年度多30%；工務小組審議每項撥款需151分鐘，較上年度多54%。可見立會審批撥款進度非常緩慢，令許多工務工程未能開展。有議員仍針對一些技術細節，或提問與工程項目無關的政策問題，根本是「假提問、真拉布」，將會議討論「區議會」化，耗寶貴及有限的議會時間。



大聯盟指政府早前表示，預計未來10年在基建的總投資將逾1萬億港元，當中多項是與民生相關的大型項目。政府今年第2季就4個工程項目將向工務小組委員會尋求撥款支持，包括葵涌醫院重建工程第2及第3期、威爾斯親王醫院重建計劃第2期(第1階段)的拆卸及地基工程、北區醫院擴建計劃的籌備工作及瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建計劃的籌備工作。