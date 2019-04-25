政府冇播國歌冇罰則　政制局認不會有法律責任

立法會《國歌條例草案》委員會今午(25日)召開會議，繼續就條例草案的條文進行逐項審議。議員陳志全指出，政府曾提及在「奏唱的禮儀」和「須奏唱國歌的場合」兩條條文中沒有罰則，質疑政府「管人唔管自己」。



陳志全表示，在「須奏唱國歌的場合」條文中有「須」字眼，因此能界定為當中有法定責任。附表三內列明多項活動，主辦方均為政府，如條文獲通過，若主辦方未有奏唱國歌，是否沒有罰則處理。他另質疑，如宣誓儀式因有問題而未能完成，是否會有法律後果。



議員胡志偉指，條例草案列明奏唱國歌場合中，包括宣誓儀式，質疑如宣誓者未有奏唱國歌，是否會成為取消立法會議員資格的論據。另一議員范國威關注，如有奏唱國歌的場合中，因機件故障、技術問題、樂器問題、演奏者缺席等問題而沒有播放或演奏國歌，會否觸犯法律和甚麼後果。



政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光回應指法例通過後，如宣誓儀式中有奏唱國歌環節，一旦沒有奏唱國歌，宣誓儀式也未能完成，但他指個別宣誓儀式是由監誓人決定是否有效，又指法庭有權判斷。法例是全國性法律，因此會管轄政府，而全國性法律沒有要求處分。



至於沒有播放國歌後的法律責任問題，鄧忍光表示不會有法律責任，如政府舉辦活動，但相關公務員沒有依據指示播放國歌，在有需要的情況下會以紀律處分處理。