已婚文員涉家中狎菲傭　6項非禮罪表證成立

已婚男文員涉嫌在家中露下體誘菲傭口交，更疑嘗試將她的頭壓下，圖將自己下體放入女方口中，又涉趁菲傭熟睡時，舔她耳窩並自瀆。他被控6項非禮罪，案件今日(25日)在九龍城法院續審，控方完成舉證，案件被裁定表證成立。被告劉瑞禾選擇不出庭自辯，但傳召一名僱傭中介公司職員作供。



辯方案情指，女事主X因知道被告不滿她的工作表現，有意解僱她，遂先發制人誣告被告非禮，藉此離開工作崗位。



辯方傳召的中介公司女職員Marlina Nonny供稱，前年12月，被告妻子透過她的公司介紹聘請了事主X，X受聘起初兩三星期，X及被告妻雙方都沒投訴對方不是。但去年6月，被告妻先後兩次致電她，投訴X的工作態度有問題，例如有次被告要求X空閒時清潔風扇，X卻黑口黑面，另一次則投訴X煮飯有問題。



Marlina供稱，她曾致電勸X：「你繼續咁做嘢，再唔改性格，太太唔要你」，當時X承諾改善。去年7月，她從同事得悉X「成個人瘦晒」，遂致電慰問X，X開始埋怨在僱主家的待遇差「唔夠食」。同月被告妻三度致電她，投訴X無改善，想換家傭。去年8月，她便收到X投訴遭被告非禮的消息。



但在控方盤問下，Marlina承認被告妻在聘請X之前，也聘請過另一名印傭，該家傭只替被告家打工三星期便提前解約，她亦承認X對被告妻想換家傭一事可能不知情。