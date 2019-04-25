港航股東爭議　與訟雙方同意暫停股份轉讓

香港航空股東爭議案件，高等法院早前頒發的臨時禁制令於今(25日)到期，原告一方要求法庭延長禁制令，最終與訟各方承諾大致保持現狀，包括暫停引起今次爭議的股份轉讓交易，及不會干擾港航的日常運作。



原告一方聲稱，港航控股公司的主要股東Frontier Investment Partner LP(FIP)早前發現一名已離職的女董事，在FIP不知情之下，代表FIP簽約把涉案股份轉讓Grand City Capital Investment Limited(買家)，認為有關交易有可疑。買家反駁時否認隱瞞FIP進行該交易，更透露FIP兩年前用25億港元入股港航至今仍未付款。



原告一方包括Frontier Investment Partner LP、由鍾國頌持有的香港航空諮詢服務有限公司、負責港航日常營運的香港航空有限公司。被告一方包括港航的控股公司香港航空控股有限公司、其股東香港航空集團有限公司、Fortune Ride Holdings Limited、今次交易的買家Grand City Capital Investment Limited、其董事Zeng Jun、簽署涉案交易協議的張子妍、香港航空代理人公司，及香港航空有限公司的董事鄧傑、張劍峰、王利亞和侯偉。由於鄧傑在原告一方興訟前已離職，原告一方同意不用延長對他發臨時禁制令。



原告一方在庭上表示，FIP於上周二(16日)的港航特別股東大會上，首次得悉今次的股份轉讓交易，由FIP前女董事張子妍於本月11日代表FIP簽署該協議，把FIP名下的1.72億香港航空控股有限公司轉讓給買家，但張子妍早於去年7月已辭去FIP董事的職位，根本無權代表FIP簽署該份協議。此外，這宗交易應涉及巨額款項，FIP不但未知道交易的款額，甚至連一張支票都未看過。



買家在庭上指出，FIP到目前仍未能出示證據證明張子妍已離職，涉案的交易並非如原告一方所指暗地進行。FIP於2017年用25億港元入股港航後一直沒有付款，買家今次從FIP手中購入涉案股份，會承擔該筆欠債。買家又指，由於事件沒有迫切性，原告一方於上周四(18日)單方面申請臨時禁制令，是濫用司法程序。不過，買家最終同意保持現狀，在案件進行下次聆訊前，向法庭承諾會暫停今次交易。另外，多名被告也傾向暫時保持現狀。



另外，兩名香港航空有限公司董事張劍峰和侯偉，指臨時禁制令會對他們管理港航做成制肘，更擔心今次的訴訟會對港航日常運作構成損害，要求FIP和香港航空諮詢務向法庭承諾會賠償有關損失，該兩間公司經考慮後，終向法庭作出了有關承諾。