政Whats噏：促引外勞司機被指搵錯局　易志明轟官推莊

職業司機高齡化問題愈來愈嚴重，唔少公共運輸服務嘅司機平均年齡都超過60歲，長此下去服務會受影響。立法會航運交通界議員易志明為此就建議引入外勞，據了解，佢為咗呢件事不斷窮追勞工及福利局局長羅致光，要求盡快將司機納入補充勞工計劃內，但勞福局就覺得佢搵錯政策局，反叫佢搵運輸及房屋局局長陳帆處理司機車牌問題先喎。



政府今年1月回覆易志明有關公共小巴司機高齡化嘅書面質詢指出，截至舊年底，60至69歲持有有效公共小巴正式駕駛執照嘅人數達5.7萬人，70歲或以上就有1.47萬人，80歲或以上者有1300多人。雖則政府規定70歲以上司機有醫生證明就可以繼續揸車，但70、80歲日日揸8小時，都咪話唔令人擔心。



為咗引入外勞做司機，易志明已多次喺立法會大會、事務委員會同書面質詢上「狙擊」政府。有政府消息透露，私下易志明亦不斷窮追羅致光，皆因勞福局就係負責外勞政策，但勞福局研判認為，就算真係開路畀運輸業引入外勞，但唔可能以國際車牌喺香港開工，本地與外地車牌亦唔係完全互通，覺得要運房局有政策配套支持，有勞福局中人直言易志明搵錯局，感到冤枉。



問到係咪有不斷追勞福局做嘢，易志明直認不諱，兼且炮轟勞福局「亂噏」，話業界向佢反映幾十年前已經試過引入外勞司機，當時都無駕駛執照問題，嘲諷話飲食界唔夠人，唔知局長會叫飲食界議員張宇人去搵邊個政策局呢？認為車牌問題只係「攞嚟講」。



佢又話一個社會不斷發展，自然有工種會冇人想做，要維持正常服務就始終都要諗引入外勞，唔好話要保障本地人，依家係本地人唔願做，兼且香港已經係全民就業咗好耐。佢坦言政府只有一個，負責搞勞工嘅政策局見到一個行業唔夠人就要諗計，無理由要議員逐個局去拍門處理，直斥兩位局長根本喺到耍佢。



其實香港已面臨高齡海嘯，唔止司機，好多較基層、甚至厭惡性行業都有同樣問題，總有日會因人手短缺而無服務。兩個政策局互相「推莊」、各自為政，但民生事又豈能分得清清楚楚，唔通又要等到出事先肯認真處理？