佔中案：議員促律政司上訴刑期　冀撤戴耀廷教席

佔中案首批9名被告昨(24日)被判刑，其中4人囚8個月至16個月，另有4人被判緩刑或社會服務令。立法會議員何君堯提出多項要求，包括促律政司就刑期提出上訴，認為各被告最少應被判囚3年，其中佔領行動3名發起人應囚4年半，又指隨着首批被告遭判刑，其餘涉案人士包括壹傳媒黎智英更應盡快遭檢控。此外，何再次去信香港大學校務委員會主席李國章，要求革除戴耀廷教席。



何君堯指，今次涉案的被告不認罪、不悔改，更不排除日後再佔領，而戴耀廷本身教法律，屬知法犯法，「治亂世必用重典」，認為律政司應該上訴。



他又反問佔領行動「邊個出資」，既然首批被告已被定罪，其餘涉案人士都應盡快被檢控，包括黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、民主黨前主席何俊仁、公民黨前主席余若薇等人，相關涉案人士在佔領時期「坐晒喺度」，相信檢控他們「冇乜難度」。



佔中案的其中一名被告戴耀廷是港大法律系副教授，何在社交網站貼出一封給予李國章的信件，內容提到戴已被法庭定罪，被判囚16個月，其違法行為導致港大聲譽受損，要求革除其教席。何解釋指，過往曾去信給李國章，但對方僅稱跟程序處理，認為現時戴已被定罪，「塵埃落定」，有足夠理由革除其教席。



何君堯表明，若有人動議要求褫奪邵家臻的立法會議員議席，自己將會支持，亦支持追究邵的社工專業資格等。何透露，聽聞有人會循民事途徑追討佔領行動造成的損失，自己亦支持有關做法。