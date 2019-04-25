警方新界南及機場出擊　打擊白牌車拘6司機

新界南總區交通部特遣隊，根據線報及經深入調查後，今早(25日)上午約9時採取行動，打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途，派員喬裝乘客，租用兩輛私家車，分別由沙田前往荃灣及由荃灣前往葵涌，該兩名分別姓張(27歲)及姓郭(43歲)的本地男司機，分別收取車資約810港元及1000港元。



此外，人員亦喬裝乘客，在沒有攜帶貨物的情況下，使用手機應用程式租用兩輛輕型貨車由火炭前往荃灣，車資為100港元，兩名分別姓劉(43歲)及姓張(32歲)的本地男司機應召，當抵達目的地後，人員隨即表露身份。該4名本地男子涉嫌非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途和駕駛汽車時沒有第三者保險被捕，已獲准保釋候查，須於5月下旬向警方報到。該兩輛私家車及兩輛輕型貨車亦涉嫌違反《道路交通(車輛結構及保養)條例》，被扣留作進一步檢驗。



另外，機場警區特遣隊及交通部人員，今日上午約10時於區內進行打擊非法駕駛汽車作出租用途的執法行動。警方派員喬裝乘客分別租用兩輛私家車，由香港國際機場前往葵涌寶梨街及由香港國際機場前往荃灣油柑頭村，兩名司機分別收取車資500港元及550港元。當抵達目的地時，人員隨即表露身份，兩名分別姓吳(37歲)及姓黃(62歲)本地男司機涉嫌非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途及駕駛汽車時沒有第三者保險被捕。兩名被捕人士已獲准保釋候查，須於6月上旬向警方報到。