警破公屋劏房毒窟拘1男　檢2千萬元海洛英及大麻

將軍澳警區特別職務隊，根據情報分析及經深入調查後，今日(25日)下午約1時，展開代號「征服者」反毒品行動，派員掩至將軍澳景林邨景棉樓一單位外埋伏，待一名姓吳(28歲)目標男子離開單位時，隨即上前將他截停，結果在他身上的手提包內，檢獲約1.5公斤懷疑4號海洛英。



探員其後將吳押返該單位搜查，再檢獲約4.5公斤懷疑4號海洛英、約38公斤懷疑大麻、一批毒品包裝工具，以及大量印有泰文的藥樽。探員經調查後，發現部分藥樽內的膠囊藥丸中，存有懷疑海洛英粉末，行動中檢獲的毒品總市值約2000萬港元。



將軍澳警區總督察(刑事)張霆鋒表示，疑犯報稱無業，涉嫌販毒被捕扣查。據悉，涉案單位屬「租者置其屋」，被戶主劏成5個分租單位，疑犯為其中一分租單位的租客，單位內置有日用品及床鋪，警方初步相信他在內居住。初步調查顯示，上址為毒品儲存倉庫及分銷中心，已運作約2星期，不排除有人利用該批藥樽作掩飾，將樽內膠囊拆開後，取出內裏的海洛英粉末，重新包裝後分銷至東九龍區，正進一步調查疑犯有否黑幫背景、檢獲毒品的來源，以及涉案單位的戶主是否知情。