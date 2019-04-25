為民鎚害：鄭若驊僭建其身不正　何以正人

「放生黎智英，唔告梁振英」的律政司司長鄭若驊自上任以來，捲入多宗醜聞，近日其丈夫潘樂陶因涉僭建，被裁定罪成判罰款2萬港元，但鄭就未有因僭建或涉嫌騙取按揭問題而被檢控，惹來外界炮轟。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》，今集要審判的正是鄭若驊「其身不正，何以正人」，督促鄭責成下屬認真跟進壹傳媒黎智英涉及的違法佔中案及刑恐東方報業集團(東方)男記者案等。



節目指鄭若驊與丈夫潘樂陶位於屯門海詩別墅兩幢獨立屋均被揭發有僭建，潘的3號獨立屋被法庭裁定違反《建築物條例》罪成，判罰款2萬港元，被質疑是「高高舉起，輕輕放下」，而鄭的4號獨立屋涉僭建卻未有被檢控，外界質疑「有人特赦自己」，有政黨更批評鄭僭建地庫的按揭問題「唔清唔楚」，影響外界對香港金融體系及法治的信心。



此外，鄭若驊又涉「放生黎智英，唔告梁振英」醜聞，鄭去年初履新不足一個月，就聲稱證據不足而「放生」黎智英涉及的「黑金」秘捐案；黎又於前年出席六四祈禱會後涉爆粗刑恐東方記者，律政司亦拖延近23個月，至今仍未交代會否檢控黎，即使東方與受害記者先後十一度去信追問律政司，律政司均龜縮不回應或回覆「遊花園」。



前特首梁振英涉收取澳洲企業UGL5000萬港元一案，鄭若驊亦決定不檢控梁振英，但拒絕公開不檢控理據，有學者批評鄭「隻手遮天，無法無天」。節目批評律政司淪為「劣政司」，法治基石都變成「豆腐渣」，影響市民對香港司法的信心，鄭應責成下屬認真跟進黎智英涉違法佔中及涉刑恐東方記者等案件。



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