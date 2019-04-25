6成商場過度收集會員私隱　部分逼客接受促銷

為領優惠而登記做會員，隨時私隱不保！私隱專員公署發表循規審查報告，指香港有60%商場會員計劃過度收集個人資料，當中7個商場更要求申請者提供身份證號碼，亦有15%的商場會員計劃強制申請者必須同意其個人資料可用作直銷用途。



私隱專員去年對41間設有會員計劃的商場，及19個表面看來有過度收集個人資料的網頁營運商展開循規審查。結果發現，受審查商場提供52個會員計劃，當中31個計劃在收集個人資料時有「寧濫勿缺」心態，違反《私隱條例》中不過度收集資料原則及收集最少資料的行事方式，例如有3個會員計劃會收集多達18項個人資料；亦有7個分別位於中西區、九龍城、荃灣、灣仔及油尖旺的商場收集申請者的身份證號碼。



私隱專員認為，一般只接受商場的會員計劃為識別身份和通訊目的而收集聯絡資料，但收集身份證號碼則被視為過度收集個人資料，因為身份證號碼敏感，若處理不當會造成身份被盜等不必要風險。



另一方面，審查亦發現20個商場會員計劃強制要求申請者提供不必要的個人資料，亦有8個商場會員計劃於申請設計上，強迫申請者同意該機構可用其個人資料作直接促銷，否則不接受申請，令申請者沒有其他選擇。



至於網上推廣活動方面，受審查網頁中有約20個網上推廣活動涉及過度收集個人資料，例如身份證號碼、生日日期、年齡及月入等。專員促請企業應將數據管治和管理以至數據道德倫理納入機構管治中，作為長遠應對個人資料私隱保障的方案。