浸大國際宿生赴海外交流　漫步城市實踐減碳

本港大學每年招收來自五湖四海的學生，為推廣文化共融，香港浸會大學將在六月舉辦首個一帶一路交流團，由來自哈薩克斯坦的浸大學生帶路做領隊，向宿生介紹故鄉及遊覽第一大城市阿拉木圖，與當地大學生交流，更有機會學習當地語言。



浸大學生事務處助理學生輔導長鄧藹儀表示，大學生一般較少「走出去」體驗，該校有來自二十個國家及地區約四百至五百名國際宿生，為促進他們之間的共融，安排多個交流學習團供宿生優先參加。其中一帶一路交流團，學生會到訪西安、嘉裕關、敦煌及哈薩克斯坦。



遊覽哈薩克斯坦為其中一個主要行程，會由來自該國、別名RI的傳理學院一年級生Zhenis Arailym和舍堂主任編訂行程。浸大有二十名哈國學生，而RI在阿拉木圖成長，屆時會帶領同學參觀中央國家博物館、中央清真寺和查恩大峽谷等，又與當地兩所大學學生交流，參與中亞協會文化講座，學習當地語言。RI笑言最希望帶同學一嘗家鄉美食，感受家鄉悠閒生活，學習放鬆。



浸大亦會在五月舉辦十四天的城林綠影海外體驗團，學生將到訪丹麥哥本哈根及瑞典馬爾默，認識兩地環保及綠色城市規劃。為實踐減碳，去年參加的學生訂行程時提議以步行及乘坐當地公共交通工具代替乘旅遊巴，參加者之一的化學系四年級生黃以政稱，最難忘有一日行程共步行了約十五點五公里。新聞系二年級生蔡志凌笑言，團友初時對此安排有微言，漸漸卻享受，因步行看到的風景與坐車所看的截然不同，可細微觀察城市特色。