五一訪港團飆6成　酒店業恐假期後無以為繼

五一勞工節假期將至，內地居民可享五天小長假，香港旅遊業議會估計，五一檔期的訪港內地團會較去年同期上升六成以上，即每日平均有二百三十至二百五十團抵港，個別日子或超過三百團，當中經港珠澳橋來港的一天團，佔同期旅行團的比例會由以往的一成升至約兩成五，酒店業料生意同受惠。但有旅業人士認為過往最旺期曾每天有五百至六百團來港，有珠寶業指近年內地假期對香港零售業的刺激效應已淡化，預計五一假期零售表現平穩。



香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，五月一日至三日的酒店入住率最高，平均入住率達九成五，預料連同抵埗後才租酒店的旅客，部分酒店入住率可爆滿，三、四星酒店每晚房價約一千三百至一千五百港元。旅遊界立法會議員姚思榮指，酒店入住率較去年同期升百分之三，房價升百分之五至十。旅議會已發通告提示會員須確認房間量才可接待入境團及不得強迫旅客購物。



香港入境團旅行社協會主席吳光偉表示，內地訪港旅客沒有因長假期而延長留港時日，大都是即日來回或逗留兩天，相對十年前的五一長假期有五百至六百內地團來港，相去甚遠。六福集團執行董事副行政總裁黃蘭詩亦指，內地長假期對港零售業的刺激效應已淡化，今年一至三月零售表現有輕微改善，料五一假期訪港客量增，期間零售表現平穩。



不過，假期過後旅遊業或有暗湧。李漢城指本月酒店銷情受中美貿易戰、英國脫歐及歐洲經濟疲弱等因素影響，四月來港的商務客大減，留宿時間縮到兩至三天，憂五一假期後酒店業界無以為繼，對全年酒店房間銷情未感樂觀。姚思榮亦補充，本港四月有兩個大型展覽，應是商務旺季，但期內酒店入住率冷清。