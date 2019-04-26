空運貨站職員疑擅闖停機坪　偷240部手機

號稱世界級、負責處理機場空運貨物的香港空運貨站(Hactl)爆出職員涉嫌偷貨案，該公司一名職員上月中疑進入屬禁區範圍的停機坪，盜走準備運往外國約二百四十部智能手機，總值逾二百萬元。據悉，當外國貨主收到貨物打開時，發現內裏無智能手機，於是向港方追究。警方接獲報案，本月中拘捕一名Hactl職員，已落案控告他一項盜竊罪名，將於六月十日在西九龍裁判法院提堂。



停機坪屬機場禁區範圍，出入人士須領有禁區通行證，消息指，案發於上月廿二日，有人疑藉工作便利，掌握寄往海外貨物及航班資料，於上月中持通行證進入航機停泊位置附近，將該批準備寄往外國的智能手機移走，帶返非禁區範圍。有人再放回具一定重量物件入貨箱以圖掩飾原貨物被淘空，當航機抵達當地，貨主發現貨箱內物件並非智能手機，感十分愕然，遂立即向港方追究，港方報警。



警方發言人表示，機場警區於四月上旬接獲一名職員報案，指其公司有約二百四十部手提電話懷疑被人盜去，總值約港幣二百二十八萬元，經深入調查後，人員於本月十二日在機場警區拘捕一名四十九歲本地男子，案件由機場警區刑事情報及支援組跟進，涉案男子已被暫控一項盜竊罪。



Hactl發言人證實，機場停機坪上月中發生一宗懷疑貨物失竊事件，涉及一名Hactl員工，案件已交由警方調查，貨站全力配合，因此不便評論或提供任何資料。發言人表示貨站過去四十多年來一直採取嚴密的保安監管制度，包括在貨站設有一千二百多部閉路電視，以防止盜竊案，一旦發現懷疑失竊事件必報警處理。機管局發言人表示，由於案件交由警方調查，現階段不宜評論。



大律師陸偉雄不評論個別案件，但若外國貨主發現訂購的貨物在港被盜，如涉案被告認罪，貨主毋須來港作證，若被告否認控罪，則可能要來港作證，確定貨物為該公司所有；另外，若貨物仍未轉手，案件完結後可取回，但若已轉手或售出一部份，可能要透過民事程序向被告及涉事單位索償，追討疏忽責任。



根據香港空運貨站有限公司的官方網頁，自稱為世界領先的空運貨站之一，設有世界級處貨設施、採用創新科技及提供高效服務，是香港唯一獨立空運貨站營運商，員工總數達二千五百人，當中逾半已為貨站服務超過十年；貨運站提供三千五百個航空貨箱儲存位置及一萬個散貨儲存位置，亦備有全面特殊貨件處理設施，可有效處理溫控貨物、貴重貨物及牲口等，處貨量每年可達三百五十萬公噸。