空運貨站職員疑擅闖停機坪　偷240部手機

2019年04月26日 00:33
  • 東網電視
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    香港空運貨站一名職員涉嫌盜走準備運往外國約二百四十部智能手機。(黃雄攝)

    號稱世界級、負責處理機場空運貨物的香港空運貨站(Hactl)爆出職員涉嫌偷貨案，該公司一名職員上月中疑進入屬禁區範圍的停機坪，盜走準備運往外國約二百四十部智能手機，總值逾二百萬元。據悉，當外國貨主收到貨物打開時，發現內裏無智能手機，於是向港方追究。警方接獲報案，本月中拘捕一名Hactl職員，已落案控告他一項盜竊罪名，將於六月十日在西九龍裁判法院提堂。

    停機坪屬機場禁區範圍，出入人士須領有禁區通行證，消息指，案發於上月廿二日，有人疑藉工作便利，掌握寄往海外貨物及航班資料，於上月中持通行證進入航機停泊位置附近，將該批準備寄往外國的智能手機移走，帶返非禁區範圍。有人再放回具一定重量物件入貨箱以圖掩飾原貨物被淘空，當航機抵達當地，貨主發現貨箱內物件並非智能手機，感十分愕然，遂立即向港方追究，港方報警。

    警方發言人表示，機場警區於四月上旬接獲一名職員報案，指其公司有約二百四十部手提電話懷疑被人盜去，總值約港幣二百二十八萬元，經深入調查後，人員於本月十二日在機場警區拘捕一名四十九歲本地男子，案件由機場警區刑事情報及支援組跟進，涉案男子已被暫控一項盜竊罪。

    Hactl發言人證實，機場停機坪上月中發生一宗懷疑貨物失竊事件，涉及一名Hactl員工，案件已交由警方調查，貨站全力配合，因此不便評論或提供任何資料。發言人表示貨站過去四十多年來一直採取嚴密的保安監管制度，包括在貨站設有一千二百多部閉路電視，以防止盜竊案，一旦發現懷疑失竊事件必報警處理。機管局發言人表示，由於案件交由警方調查，現階段不宜評論。

    大律師陸偉雄不評論個別案件，但若外國貨主發現訂購的貨物在港被盜，如涉案被告認罪，貨主毋須來港作證，若被告否認控罪，則可能要來港作證，確定貨物為該公司所有；另外，若貨物仍未轉手，案件完結後可取回，但若已轉手或售出一部份，可能要透過民事程序向被告及涉事單位索償，追討疏忽責任。

    根據香港空運貨站有限公司的官方網頁，自稱為世界領先的空運貨站之一，設有世界級處貨設施、採用創新科技及提供高效服務，是香港唯一獨立空運貨站營運商，員工總數達二千五百人，當中逾半已為貨站服務超過十年；貨運站提供三千五百個航空貨箱儲存位置及一萬個散貨儲存位置，亦備有全面特殊貨件處理設施，可有效處理溫控貨物、貴重貨物及牲口等，處貨量每年可達三百五十萬公噸。